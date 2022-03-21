Жителя Краснодара, который плюнул на букву Z, оштрафовали на 30 тыс. рублей

Прикубанский районный суд Краснодара оштрафовал местного жителя Александра Кондратьева на 30 тыс. рублей. Его признали виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил России (20.3.3 КоАП), пишет в своем телеграм-канале его адвокат Михаил Беньяш.

По информации телеграм-канала Baza, Кондратьев был задержан из‑за плевка в баннер со словами «Z #СвоихНеБросаем». Он ехал по улице Школьный, увидел баннер, вышел из машины и плюнул в него. Его действия попали на видеорегистратор соседнего автомобиля.

Изданию «Кавказ.Реалии»* Александр Кондратьев рассказал, что плюнул в баннер, когда возвращался вместе со своей женой с антивоенной акции протеста. По его словам, баннеры с буквой Z в виде георгиевской ленточки были развешаны по всей улице.

«Считаю, что таким образом нынешняя власть проявила неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны, которые также живут в Украине и других постсоветских республиках. На эмоциях вышел из машины и решил так выразить свое отношение», — заявил он.

На Кондратьева составили административный протокол о «дискредитации вооруженных сил». По словам Беньяша, в суде его подзащитный подтвердил, что плюнул в букву Z.

«Александр Кондратьев подтвердил, что плевал на букву Z. Что рассматривает букву Z как свастику и плевал на свастику. Плевок на свастику вооруженные силы не дискредитирует», — написал адвокат.

В постановлении суда отмечается, что Кондратьев не признал вину, но «пояснил, что своими действиями хотел показать свое отношение к спецоперации, проводимой российскими военными, в которой гибнут люди с обеих сторон».

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