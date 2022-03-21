В инклюзивном центре «Тверская 15» открылось кафе, где работают люди с ментальными особенностями

В инклюзивном центре «Тверская 15» в Москве открылось кафе, где работают участники программ центра — люди из психоневрологических интернатов и выпускники детских домов. Сообщение появилось в телеграм-аккаунте социального проекта.

«Мы открываем это кафе именно сейчас, несмотря ни на что, потому что нам кажется, что такой проект может дать силы и объединить людей за чашкой кофе в нынешней тяжелой атмосфере», — указано в заявлении центра.

Создатель и владелец кафе — спортсмен-паралимпиец Александр Салогуб, чемпион России по регби на колясках. Он лично проводит занятия для сотрудников.

В сообщении говорится, что Салогуб «учит классическим рецептам и рассказывает об особенностях работы бариста». Посетителям предлагают кофе на обычном или альтернативном молоке.

Кафе работает по субботам и воскресеньям с 11.00 до 20.00 по адресу: ул. Тверская, 15, вход с Вознесенского переулка.