«М.Видео» приостановил оформление рассрочки

«М.Видео» временно приостановил оформление рассрочки при покупке товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Рассрочки временно не действуют — это один из вариантов промо, в рамках которого ретейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита, и в текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из механизмов сдерживания розничных цен», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» имеют свою кредитную платформу, с которой работают более 10 банков и финансовых организаций.

В компании также отметили, что сети зафиксировали цены на 140 моделей техники на уровне февраля. Среди них — техника для кухни, стирки, уборки, а также ноутбуки, смартфоны.

Ранее «Известия» сообщили, что в re:Store больше нельзя приобрести товар в кредит. «Что касается кредитов, то кое-где они сохраняются. Но для розницы это рискованный инструмент. Деньги от банков они получают с некоторой задержкой. Из‑за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданное устройство в рублях может уже значительно подорожать», — рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.