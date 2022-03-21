Дмитрий Мазепин продал 52% компании, контролирующей «Уралкалий»

Председатель совета директоров Объединенной химической компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин продал 52% из ранее принадлежавших ему 100% компании. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте «Уралкалия».

«Уралхим» имеет право косвенно распоряжаться 100% голосующих акций «Уралкалия», Мазепин продал контрольную долю первой. Кто в этой сделке выступил покупателем, не уточняется.

Помимо контроля над группой «Уралхим», Дмитрий Мазепин потерял должности в органах управления компании, непосредственного акционера «Уралкалия», и потерял контроль над «Уралкалием».

«Уралкалий» — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров калия. В активе компании пять рудников и семь обогатительных фабрик в Пермском крае. В ее основном производственном подразделении работают более 12 тыс. сотрудников.