«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Иран

«Аэрофлот» возобновит с 2 апреля регулярные рейсы в столицу Ирана Тегеран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Рейсы из Москвы в Тегеран будут осуществляться в среду и субботу, обратно — в четверг и воскресенье. Летать будут на самолетах Airbus A321.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о возобновлении с 21 и 22 марта регулярных рейсов в Баку и Ереван соответственно. Red Wings начала летать в турецкую Анталью с 17 марта.

В Минтрансе говорили, что шесть российских компаний продолжают полеты в восемь стран — Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан. Помимо этого, в Россию сейчас летают 29 зарубежных авиакомпаний из 20 государств: Алжира, Армении, Бахрейна, Беларуси, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.