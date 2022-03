Washington Post, FT и другие СМИ открыли бесплатный доступ к ряду материалов в России и на Украине

The Washington Post, Financial Times, Dow Jones, The Economist и другие зарубежные издания открыли бесплатный доступ к ряду материалов для читателей с Украины и из соседних стран, включая Россию. Об этом сообщает издание Digiday.

Бесплатный доступ открыт к статьям, касающимся российской «военной операции» на Украине. «Часть нашей миссии и цели состоит в том, чтобы обеспечить людям доступ к выдающимся журналистским материалам в сложные и трудные времена, поэтому сделать их бесплатными — это простое решение. <…> Несмотря на то что нам не будут платить, мы думаем, что это хорошо для нашей журналистики», — сказал коммерческий директор Financial Times Джон Слейд.

Представитель The Washington Post отметил, что бесплатный доступ затронет небольшой сегмент международных подписчиков, не назвав конкретные цифры. «The Post верит в миссию свободной прессы и поэтому стремится информировать тех, кто находится в странах, затронутых войной и где демократия находится под угрозой», — заявил он.

По данным Similarweb, трафик The Washington Post из России и с Украины вырос на 119% и 128% соответственно с февраля 2021 года по февраль 2022-го. Трафик The Wall Street Journal за этот же период тоже увеличился — на 53% из России и на 36% с Украины.

После начала «военной операции» на Украине в России под блокировку попало множество СМИ: «Медуза»*, «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки», ТВ-2, «Тайга.инфо», New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Медиазона»*, Republic*, а также соцсети Facebook, Instagram и Twitter, магазины приложений App Store и Google Play.

* Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.