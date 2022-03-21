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РОСИЗО откроет в Москве художественно-образовательный центр в бывшем здании ГЦСИ

Денис Ламехов
Вчера в 15:45

Музейно-выставочный центр РОСИЗО откроет новое пространство в Москве. Сообщение появилось на сайте Минкульта.

Площадка расположится на Зоологической, 13, строение 2, и станет основной для демонстрации современного российского искусства, заявила директор учреждения Ольга Галактионова.

Согласно ее сообщению, это будет «не просто новое выставочное пространство, а образовательный проект, в котором сольются культура, открытия, научная деятельность, направленные на вовлечение в эту среду прежде всего новых поколений россиян».

Также в ней будут запущены художественная и архитектурная школы, центр профориентации для детей и другие инициативы. Сайт министерства не приводит данных, когда РОСИЗО намерен открыть новую площадку.

До середины 2010-х на Зоологической улице, 13, строение 2, располагался Государственный центр современного искусства. В 2016 году его объединили с РОСИЗО, после чего ГЦСИ покинул ряд ключевых сотрудников. В 2019 году он перешел под управление ГМИИ имени Пушкина.

«Сегодня РОСИЗО — это многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями. Фонд РОСИЗО насчитывает более 45 000 единиц хранения», — указано на сайте центра.

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