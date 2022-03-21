ФАС и мобильные операторы создадут систему защиты абонентов от спама

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с мобильными операторами «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) создаст систему защиты абонентов от спама. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей регулятора.

Во втором квартале 2022 года на сайте операторов должна появиться специальная форма, через которую можно будет пожаловаться на звонок или SMS-рекламу, полученные без согласия абонента. Предполагается, что в течение 72 часов номер, с которого был отправлен спам, будет заблокирован всеми компаниями, подключенными к системе.

В пресс-службе «Билайна» ожидают, что сервис сбора и обработки обратной связи будет запущен к 1 июня, если на это не повлияют внешние обстоятельства. Клиенты уже могут обратиться в кол-центр по поводу спам-звонка, и заявление будет рассмотрено в течение 72 часов, однако по результатам сотрудничества с ФАС появится новый способ подачи жалобы через специальную форму на сайте оператора, отметили в пресс-службе Tele2.

МТС и «Мегафон» запустили свои сервисы защиты от спама в 2021 году. Они автоматически перенаправляют нежелательные вызовы в специальный голосовой ящик. В «Билайне» и Tele2 аналогичные системы начнут работать во втором квартале 2022-го. В «Мегафоне» отметили, что подобное решение позволило снизить количество жалоб на спам в 1,5 раза.

Специальную форму ФАС и операторы создают по аналогии с проектом «Антиспам». Они реализуют этот проект с момента подписания меморандума в июне 2021 года.