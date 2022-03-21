Латвия планирует запретить заход российских судов в порты страны

Правительство Латвии планирует запретить заход российских судов в порты страны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса.

Как отметил Линкайтс, власти страны надеялись, что это будет совместное решение Евросоюза. Однако, вероятно, его примут только страны Балтии.

«Мы видим, что есть страны, которые решительно выступают против этого, поэтому очевидно, что решение будет региональным», — заявил Талис Линкайтс.

По словам министра, несмотря на санкции против российских и белорусских компаний, движение грузов до сих пор происходит. В худшем случае в Вентспилсском порту снижение грузооборота составит две трети, в Риге — около 45%, в Лиепае — 20–30%.

Минсообщения уже рекомендовало администрации портов не пускать суда под российским флагом. Однако порты не прислушались к таким призывам.

«Суда под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве», — отметил глава ведомства.