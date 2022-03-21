Роспотребнадзор: ношение масок в железнодорожном транспорте остается обязательным

РЖД отменили обязательное ношение масок на вокзалах и в поездах дальнего следования в связи со «стабилизацией эпидемической ситуации». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, отменено обязательное требование об измерении температуры тела пассажиров в ходе поездки и о соблюдении дистанции в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро.

В компании заявили, что продолжают осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, включая двери, ручки и поручни.

За последние сутки в России выявлено 28 709 новых случаев коронавируса — это на 2326 заражений меньше, чем вчера. Умерли 409 человек, выздоровели — 61 938.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 471 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,4 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,6 млн), Франция (24,1 млн), Великобритания (20,1 млн) и Германия (18,6 млн).