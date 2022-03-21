В России вышел мультфильм про мальчика с синдромом Дауна «Дневник Андрюши»

Картина рассказывает о мальчике Андрюше и его семье. Он, как и все люди, радуется, помогая близким, переживает из‑за проблем и с нетерпением ждет свой день рождения. Мультфильм разоблачает мифы вокруг людей с синдромом Дауна. Например, то, что человек с этой способностью не способен к самостоятельной и продуктивной жизни.

«Дневник Андрюши» создан в стиле пластилиновой 3D-анимации по мотивам одноименного комикса Екатерины Денисовой. Режиссером выступила Жанна Бекмамбетова («Чикчирик»), продюсером — председатель попечительского совета фонда «Синдром любви» Дмитрий Сергеев, а автором саундтрека «Треугольник» — группа «СБПЧ».

«Мы хотели показать в мультфильме, что ребенок с синдромом Дауна — в первую очередь ребенок. У него есть мечты, любимые люди, такие же стремления и увлечения, как и у обычных ребят. Конечно, у такого ребенка есть особенности, и мы постарались в мультфильме их по-доброму обыграть, чтобы зрители не боялись таких ребят», — рассказала Жанна Бекмамбетова.