Блогера Эдварда Била приговорили к колонии общего режима за ДТП в центре Москвы

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к 1 году и 2 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает «Лента.ру».

Его взяли под стражу в зале суда в рамках повторного рассмотрения дела о ДТП. Била признали виновным по статье 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

1 апреля 2021 года в центре Москвы недалеко от Смоленской площади произошло крупное ДТП. По данным ГИБДД, спорткар блогера Audi RS 6 Avant вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями.

Женщину — водителя «фольксвагена», на который пришелся основной удар, — госпитализировали в тяжелом состоянии, в течение нескольких дней она находилась в коме. Пострадавшей оказалась консультант Госдумы Мария Артемова. Эдвард Бил полностью выплатил ей компенсацию в размере 11 млн рублей.

Блогеру было предъявлено обвинение по статье 264 УК. 14 июля Пресненский суд Москвы назначил ему 2 года ограничения свободы. 16 декабря приговор был частично отменен.