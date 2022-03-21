В России выявили 28 709 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28 709 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 2326 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области — 1656. Следом по этому показателю идут Петербург, Воронежская, Нижегородская, Самарская области и Москва.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 611 401. За сутки умерли 409 человек, за все время — 364 901. Выздоровели 61 938, за весь период — 16 271 880. Число госпитализаций за сутки составило 2187.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 471 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,4 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,6 млн), Франция (24,1 млн), Великобритания (20,1 млн) и Германия (18,6 млн).