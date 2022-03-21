В России выявили 28 709 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28 709 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 2326 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области — 1656. Следом по этому показателю идут Петербург, Воронежская, Нижегородская, Самарская области и Москва.