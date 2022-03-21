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Умерла режиссер-документалист Марина Голдовская

Виктория Шанина
Вчера в 11:54

На 81-м году жизни скончалась советский и российский режиссер-документалист Марина Голдовская. Об этом пишет «Кинопоиск» со ссылкой на ее сына, режиссера Сергея Ливнева.

Марина Голдовская родилась 15 июля 1941 года в Москве. В 1963 году она окончила операторский факультет ВГИКа, а после работала режиссером и оператором в творческом объединении «Экран».

С 1963 по 1994 год Голдовская была оператором и режиссером документального кино. Сюжеты для своих картин она искала по всему Советскому Союзу, успев снять, в частности, шахтеров на северном плато Расвумчорр, нефтяников Казахстана, жизнь советской Антарктической экспедиции и московскую Олимпиаду 1980 года.

Также в числе работ Марины Голдовской ряд биографических документальных фильмов. Она снимала ленты о советском хирурге Александре Вишневском, об актерах Олеге Ефремове, Михаиле Ульянове и артисте Аркадии Райкине. В 2011 году вышла ее картина «Горький вкус свободы» о журналистке Анне Политковской, убитой в 2006 году.

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