Кинотеатры не будут повышать цены на билеты

Кинотеатры объявили о заморозке цен на билеты на фоне роста стоимости большинства товаров и услуг. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «Синема парк», «Формулу кино», «Премьер-зал», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» .

Так, руководители сетей планируют сохранить доступность похода в кино. «Задача — сохранить его доступным и актуальным, даже несмотря на резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась примерно на 80%», — рассказал гендиректор киносетей «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

Он также отметил, что после ухода зарубежных студий из России, у кинотеатров нет контента, который был бы востребован у зрителей. В 2021 году на долю голливудских фильмов пришлось 74,4% (41 млрд рублей) российского бокс-офиса.

По словам Васянина, альтернативой голливудским релизам станут российские премьеры и хиты прошлых лет, среди которых советская и зарубежная классика, а также картины из Латинской Америки и других стран.