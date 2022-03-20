Зеленский готов к переговорам с Путиным. Их провал он сравнил с Третьей мировой войной

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Без них закончить военные действия вряд ли удастся, считает он.

По словам Зеленского, он был готов к переговорам «в течение последних двух лет» и Украина должна использовать любой формат и любой шанс для дипломатического разрешения. Однако в случае провала переговоров возможна Третья мировая война, считает он.

Зеленский предлагает Путину сесть за стол переговоров с 25 февраля, а для украинский делегации переговорщиков встреча двух президентов стала одной из задач.

Готовность провести встречу Зеленского и Путина выражали Турция и Швейцария.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал встречу президентов «концептуально возможной». Но для того, чтобы главы государств «встречались ради результата», делегации и министры «должны выполнить свою часть работы».