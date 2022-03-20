Блокировка пользователей «ВКонтакте», снижение аудитории Instagram и другие новости дня

Швейцария готова выступить посредником на переговорах России и Украины либо принять дипломатов стран у себя. Об этом заявил президент Иньяцио Кассис на антивоенном митинге в Берне.

Германия и Катар договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве. По словам министра экономики ФРГ, соглашение позволит стране обрести большую независимость от России.

Франция заморозила активы Центробанка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под санкции, на 850 млн евро. Министр финансов уточнил, что заморозка имущества не значит отчуждение в пользу государства.

Папа римский Франциск навестил детей с Украины в римском госпитале. Сейчас там находится 19 детей, всего с начала «военной операции» лечение в больнице прошли около 50 детей.

Власти Украины приостановили деятельность 11 партий на период действия военного положения в стране. Совет национальной безопасности и обороны счел, что они связаны с Россией.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции в Афинах. Неизвестные написали на монументе название украинского националистического батальона «Азов» и нарисовали его символ.

Глава Минсельхоза Германии призвал немцев меньше есть мяса для борьбы с политикой Владимира Путина. «Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу», — ответил Дмитрий Медведев, а Мария Захарова посоветовала немцам «меньше дышать».

«Уральские авиалинии» отправят часть сотрудников (пилотов и бортпроводников тоже) в вынужденный простой. Среди причин — «сложная геополитическая ситуация» и закрытое небо в Европе.

Роскомнадзор заблокировал сайты издания «Медиазона (признан иноагентом). Центральная Азия» и проекта Agentura.ru. Последний занимался расследованием деятельности российских спецслужб и происходящего внутри них.

«ВКонтакте» начал блокировать паблики и личные аккаунты пользователей по требованию Генпрокуратуры. Под раздачу попала фан-группа политолога Екатерины Шульман — за материалы о «якобы нападении» России на территорию Украины.

Mediascope подсчитал аудиторию соцсетей в России после блокировок. Число ежедневных пользователей Instagram, Facebook и Twitter стремительно падает, TikTok почти не почувствовал изменений, а Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» показывают рост.