перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Аэропорт Шереметьево отправил в простой почти половину сотрудников 9:52
Кинотеатры не будут повышать цены на билеты 9:36
Adem AY/Unsplash
Суд Бразилии отменил блокировку Telegram 8:36
Четыре крупнейшие нефтесервисные компании прекратили инвестиции в Россию Вчера в 21:06
Зеленский готов к переговорам с Путиным. Их провал он сравнил с Третьей мировой войной Вчера в 20:08
Патриарх Кирилл призвал к молитве за «наш единый народ» Вчера в 19:24
ООН: минимум 902 мирных жителя погибли на Украине, 10 млн покинули свои дома с конца февраля Вчера в 18:36
Блокировка пользователей «ВКонтакте», снижение аудитории Instagram и другие новости дня
Вчера в 18:31 дайджест
Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро Вчера в 17:13
«Уральские авиалинии» отправят работников в простой из‑за «сложной геополитической ситуации» Вчера в 16:41
Германия подписала долгосрочное соглашение по поставкам сжиженного природного газа из Катара Вчера в 16:31
Медведев и Захарова отреагировали на призывы к немцам отказаться от мяса для борьбы с Путиным Вчера в 15:39
Неизвестные разрисовали памятник советским солдатам в Афинах. СК возбудит уголовное дело Вчера в 15:27
Azur Air отменила вывозной рейс из Египта в Россию из‑за санкций Вчера в 14:26
Екатерина Шульман/Facebook
«ВКонтакте» заблокировал фан-группу Екатерины Шульман Вчера в 13:50
Mediascope: аудитория Instagram в России снизилась на 16%. Сейчас им пользуются более 30 млн человек Вчера в 13:28
РКН заблокировал сайты «Медиазона*. Центральная Азия» и Agentura.ru Вчера в 12:49
Папа римский Франциск навестил украинских детей в римском госпитале Вчера в 12:03
«Тед Лассо», «Наследники» и «Энканто»: победители премии Гильдии продюсеров США Вчера в 11:32
Уничтожены цеха по ремонту танков и крупная база военных Украины: главное из брифинга Минобороны РФ Вчера в 11:19
Отключить рекламу

«Уральские авиалинии» отправят работников в простой из‑за «сложной геополитической ситуации»

Рустам Абдуллин
Вчера в 16:41

«Уральские авиалинии» отправят часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, в вынужденный простой. Как говорится в приказе главы компании Сергея Скуратова, копия которого есть у РБК, решение принято не по зависящим от работодателям причинам.

В документе, подлинность которого подтвердил представитель «Уральских авиалиний», в качестве причин называются «сложная геополитическая ситуация», закрытие воздушного пространства стран Европы, временный режим использования воздушного пространства на юге России и ограничения на использование самолетов.

В приказе Скуратов отмечается, что компания будет стремится к продолжению работы, «в том числе за счет снижения издержек, что является общей задачей всего трудового коллектива». Он поручил подготовить список сотрудников, которых отправят в простой и которым будут выплачивать не менее двух третей оклада.

«В случае если размер должностного оклада работника ниже минимального размера оплаты труда, <…> расчет производить исходя из 2/3 указанного минимального размера оплаты труда, пропорционально времени простоя», — добавил Скуратов.

Евросоюз, США, Великобритания и ряд других стран закрыл небо для российских самолетов, а крупные российские авиакомпании перестали выполнять международные рейсы. «Уральские авиалинии» прекратили полеты в Азербайджан, Армению, Турцию, Израиль, Таиланд, ОАЭ, Египет, Казахстан.

Кроме того, страны, присоединившиеся к санкциям против России, запретили продавать запчасти, а зарубежные производители самолетов отказали в техобслуживание и поставках оборудования. 10 марта «Уральские авиалинии» заявили, что без остановки и разборки воздушных суден смогут безопасно выполнять рейсы еще два или три месяца.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
комедия
Доктор Свисток
Трэш-комедия от создателей «Непосредственно Каха»
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить