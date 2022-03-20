«Уральские авиалинии» отправят работников в простой из‑за «сложной геополитической ситуации»

«Уральские авиалинии» отправят часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, в вынужденный простой. Как говорится в приказе главы компании Сергея Скуратова, копия которого есть у РБК, решение принято не по зависящим от работодателям причинам.

В документе, подлинность которого подтвердил представитель «Уральских авиалиний», в качестве причин называются «сложная геополитическая ситуация», закрытие воздушного пространства стран Европы, временный режим использования воздушного пространства на юге России и ограничения на использование самолетов.

В приказе Скуратов отмечается, что компания будет стремится к продолжению работы, «в том числе за счет снижения издержек, что является общей задачей всего трудового коллектива». Он поручил подготовить список сотрудников, которых отправят в простой и которым будут выплачивать не менее двух третей оклада.

«В случае если размер должностного оклада работника ниже минимального размера оплаты труда, <…> расчет производить исходя из 2/3 указанного минимального размера оплаты труда, пропорционально времени простоя», — добавил Скуратов.

Евросоюз, США, Великобритания и ряд других стран закрыл небо для российских самолетов, а крупные российские авиакомпании перестали выполнять международные рейсы. «Уральские авиалинии» прекратили полеты в Азербайджан, Армению, Турцию, Израиль, Таиланд, ОАЭ, Египет, Казахстан.

Кроме того, страны, присоединившиеся к санкциям против России, запретили продавать запчасти, а зарубежные производители самолетов отказали в техобслуживание и поставках оборудования. 10 марта «Уральские авиалинии» заявили, что без остановки и разборки воздушных суден смогут безопасно выполнять рейсы еще два или три месяца.