В России выявили 31 035 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 31 035 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1923 заражения меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области — 1670. Следом по этому показателю идут Петербург, Иркутская, Воронежская, Ростовская области и Москва.