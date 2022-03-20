В России выявили 31 035 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 31 035 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1923 заражения меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области — 1670. Следом по этому показателю идут Петербург, Иркутская, Воронежская, Ростовская области и Москва.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 582 692. За сутки умерли 434, за все время — 364 492. Выздоровели 74 675, за весь период — 16 209 942. Число госпитализаций за сутки составило 2 551.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 470,1 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,4 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,6 млн), Франция (24 млн), Великобритания (20,1 млн) и Германия (18,5 млн).