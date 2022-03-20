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Украина приостановила деятельность 11 партий, предположительно связанных с Россией

Виктория Шанина
Сегодня в 9:49

Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность 11 партий на период действия военного положения в стране. По версии украинских властей, они связаны с Россией, пишет РИА «Новости».

Временно прекращают деятельность:


  • «Оппозиционная платформа — За жизнь»
  • Партия Шария
  • «Наши»
  • «Оппозиционный блок»
  • «Левая оппозиция»
  • «Союз левых сил»
  • «Держава»
  • Прогрессивная социалистическая партия Украины
  • Социалистическая партия Украины
  • «Социалисты»
  • «Блок Владимира Сальдо»

«Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, а получит жесткий ответ. Каждый должен заботиться об интересах государства, интересах Украины. Потому что это ради нас, ради жизни», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении от 20 марта.

15 марта Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией как со «страной-агрессором». По ней виновному может грозить до 15 лет тюрьмы, а в случае, если его действия привели к гибели людей — пожизненное.

По новому закону, в частности, запрещается отрицать «военную агрессию» против Украины и публично призывать к сотрудничеству с Россией, вести пропаганду в учебных заведениях в пользу России, участвовать в «незаконных выборах и референдумах», а также организовывать и проводить мероприятия политического характера в сотрудничестве с Россией.

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