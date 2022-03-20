Украина приостановила деятельность 11 партий, предположительно связанных с Россией

Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность 11 партий на период действия военного положения в стране. По версии украинских властей, они связаны с Россией, пишет РИА «Новости».

Временно прекращают деятельность:

«Оппозиционная платформа — За жизнь»

Партия Шария

«Наши»

«Оппозиционный блок»

«Левая оппозиция»

«Союз левых сил»

«Держава»

Прогрессивная социалистическая партия Украины

Социалистическая партия Украины

«Социалисты»

«Блок Владимира Сальдо»

«Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, а получит жесткий ответ. Каждый должен заботиться об интересах государства, интересах Украины. Потому что это ради нас, ради жизни», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении от 20 марта.

15 марта Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией как со «страной-агрессором». По ней виновному может грозить до 15 лет тюрьмы, а в случае, если его действия привели к гибели людей — пожизненное.

По новому закону, в частности, запрещается отрицать «военную агрессию» против Украины и публично призывать к сотрудничеству с Россией, вести пропаганду в учебных заведениях в пользу России, участвовать в «незаконных выборах и референдумах», а также организовывать и проводить мероприятия политического характера в сотрудничестве с Россией.