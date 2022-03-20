Украина приостановила деятельность 11 партий, предположительно связанных с Россией

Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность 11 партий на период действия военного положения в стране. По версии украинских властей, они связаны с Россией, пишет РИА «Новости».
Временно прекращают деятельность:
- «Оппозиционная платформа — За жизнь»
- Партия Шария
- «Наши»
- «Оппозиционный блок»
- «Левая оппозиция»
- «Союз левых сил»
- «Держава»
- Прогрессивная социалистическая партия Украины
- Социалистическая партия Украины
- «Социалисты»
- «Блок Владимира Сальдо»
«Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, а получит жесткий ответ. Каждый должен заботиться об интересах государства, интересах Украины. Потому что это ради нас, ради жизни», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении от 20 марта.
15 марта Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией как со «страной-агрессором». По ней виновному может грозить до 15 лет тюрьмы, а в случае, если его действия привели к гибели людей — пожизненное.
По новому закону, в частности, запрещается отрицать «военную агрессию» против Украины и публично призывать к сотрудничеству с Россией, вести пропаганду в учебных заведениях в пользу России, участвовать в «незаконных выборах и референдумах», а также организовывать и проводить мероприятия политического характера в сотрудничестве с Россией.