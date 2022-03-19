Банки Грузии не обслуживают карты «Мир». Их использование будет наказываться по закону

В банках Грузии не обслуживаются карты платежной системы «Мир». Их прием для оплаты на территории страны считается нарушением закона, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Национальный банк Грузии.

«Отвечая на сообщения СМИ, что в одном из торговых центров Батуми начала обслуживаться российская платежная система „Мир“. Хотим еще раз сообщить, что система „Мир“ не обслуживается ни одним коммерческим банком или поставщиком платежных услуг, зарегистрированным в Грузии», — говорится в заявлении Нацбанка.

9 марта Нацбанк заявил о том, что грузинские банки и платежные системы не работают с картами «Мир», которая «не имеет никакого отношения к финансовой системе Грузии».

В России прекратили работать Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard. Вскоре остановила деятельность PayPal.