РКН пригрозил YouTube блокировкой, турецкий фастфуд заменит западный и другие новости дня

ООН сумела провести первый конвой с гуманитарной помощью в украинский город Сумы. Туда доставили 130 тонн помощи, в том числе медикаменты, воду и продукты питания для 35 тыс. человек.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что военные действия на Украине «нарушают цепочки поставок и вызывают стремительный рост цен на топливо и продукты питания». Украина и Россия — крупные производители зерна и удобрений.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу устроить России полную торговую блокаду вдобавок к уже введенным санкциям. На границе страны прошли протесты против поставок товаров в Беларусь и Россию.

Дмитрий Медведев поделился мнением в своем телеграм-канале, почему коллапса в экономике России не будет. Свое заявление он разделил на три пункта, а «Афиша Daily» вкратце их пересказывает.

РКН сообщил, что Google не выполняет требования по снятию ограничений с каналов российских СМИ на YouTube. К видеоплатформе могут применить «меры технологического воздействия».

США собираются отключить Россию от спутниковой системы навигации GPS, сказал Дмитрий Рогозин. Однако «напрягаться» россиянам не стоит, потому что у них останется отечественный ГЛОНАСС, добавил он.

В Роскосмосе планируют в ближайшее время начать работу над собственной миссией по исследованию Марса. Она заменит закрытую накануне программу «ЭкзоМарс», которая реализовывалась совместно с Европейским космическим агентством.

LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию. Компания выразила обеспокоенность здоровьем и безопасностью людей и пообещала внимательно наблюдать за развитием ситуации.

В российских ТЦ вместо «Макдоналдсов» и KFC могут открыться заведения турецкого фастфуда Chitir Chicken. Союз торговых центров уже ведет переговоры с сетью и ждет ответа о продолжении работы от тех компаний, которые ушли из России.

Группа Tequilajazzz перестает выступать на сцене на неопределенный срок. «В связи с тем, что происходит сейчас в мире и стране, мы временно приостанавливаем нашу концертную деятельность», — указано в заявлении коллектива.

Автор номинированного на «Оскар» анимационного фильма «Боксбалет» Антон Дьяков не сможет присутствовать на церемонии. Режиссеру не удалось получить американскую визу.

«Мосты культуры должны взрываться последними». Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский опубликовал письмо «Группе Бизо» — международному объединению руководителей крупных музеев, членство Эрмитажа в которой было приостановлено.