Медведев в трех пунктах объяснил, почему коллапса в экономике России не будет

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил в своем телеграм-канале, почему коллапса в экономике России не будет. Свое заявление он разделил на три пункта, а «Афиша Daily» вкратце их пересказывает.

Россия давно перестала бояться санкций, потому что проходила их уже не раз, в том числе и СССР. А после ввода санкций оппоненты сами предлагали переговоры — то же самое происходит и сейчас. Ситуация с ценами на энергоносители в США и Европе запредельно плохая, а жители этих стран, в отличие от их русофобских руководителей, все понимают и скоро предъявят им счет за санкции против России, которые оплачены из их кошельков. У России много надежных партнеров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки. Это огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе. Кроме того, у России есть все возможности для собственного развития в разных отраслях — от наукоемких до фармакологических. Потенциал страны сейчас должен наращиваться с удвоенной силой. Западные компании хотят вернуться, но не могут из‑за давления их правительств. Но у властей России запас терпения ограничен, надо развивать свое производство там, где этого еще не было сделано — в этом помогут солидарность и взаимовыручка. А недруги еще не раз с болью пожалеют о своих решениях.

Это третье заявление Медведева в его телеграм-канале, созданном 14 марта. Сначала он рассказал об «оголтелой русофобии Запада», а в следующий раз написал «несколько слов о соцсетях» и усомнился в том, что западные медиа вернутся в Россию.