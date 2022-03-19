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Большой театр сохранит «Саломею» и «Лоэнгрин», поставленные совместно с Метрополитен-оперой

Денис Ламехов
Вчера в 15:16

Большой театр сохранит в репертуаре оперы «Саломея» и «Лоэнгрин», поставленные в сотрудничестве с нью-йоркской Метрополитен-оперой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой генерального директора Владимира Урина.

Театр заменил показы «Лоэнгрина» в апреле другими постановками из‑за необходимости подготовить второй состав исполнителей. «Дирижер у нас есть — наш маэстро Антон Гришанин, который был на этой постановке ассистентом Эвана Роджистера — уже продирижировал два спектакля в первой премьерной сессии. И мне кажется, что он сделал это очень достойно», — заявил театральный менеджер.

Урин добавил: «Надеюсь, что либо в июне–июле, либо в начале следующего сезона „Лоэнгрин“ вновь окажется в афише».

Генеральный директор сообщил, что, согласно изначальному плану, после апрельского показа Большой театр должен был отправить декорации в Соединенные штаты, однако после отказа от сотрудничества со стороны нью-йоркского театра это не было сделано — Метрополитен-опера изготовит декорации самостоятельно.

«Но спектакль будет тот же самый, что и у нас, поставлен той же командой. А наш спектакль, если мы обеспечим состав исполнителей, будет идти в репертуаре Большого. Никаких юридических оснований закрывать его нет», — отметил Урин.

Также отложены премьеры оперы «Хованщина» под художественным руководством англичанина Саймона Макберни и балета «Искусство фуги» в постановке хореографа Алексея Ратманского. Владимир Урин сообщил: «Сейчас ведем переговоры о возможности переноса сроков». В конце февраля сообщалось, что Ратманский покинул Россию.

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