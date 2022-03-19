В Китае впервые с января 2021 года зафиксировали две смерти от COVID-19

В Китае впервые с января 2021 года зафиксировали две смерти от коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Национальной комиссии здравоохранения.

Об случая смерти произошли в провинции Цзилинь. За день в стране зарегистрировали 2228 случаев коронавируса.

За все время пандемии, по данным ведомства, в Китае заразились коронавирусом 128 462 человека, 4 638 — умерли.

12 марта в Китае зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 — 138 случаев, из которых 131 — ввозной. Это был рекорд с 2020 года.

Тем временем в России 19 марта отчитались о 32 958 новых случаев коронавируса. Количество заражений снижается, поэтому власти отменяют ряд антиковидных ограничений