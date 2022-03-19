В России выявили 32 958 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 32 958 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1484 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений в Свердловской области — 1714. За ней следуют Петербург, Саратовская, Иркутская, Ростовская и Воронежская области.