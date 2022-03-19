В России выявили 32 958 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 32 958 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 1484 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений в Свердловской области — 1714. За ней следуют Петербург, Саратовская, Иркутская, Ростовская и Воронежская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 551 657. За сутки умерли 495, за все время — 364 058. Выздоровели 95 558, за весь период — 16 135 267. Число госпитализаций за сутки составило 4 564.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 468,4 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,4 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,5 млн), Франция (24 млн), Великобритания (20,1 млн) и Германия (18,4 млн).