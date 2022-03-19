«Вкусвилл», «Магнолия» и «Азбука вкуса» ограничили наценки в Москве

Торговые сети «Авоська», «Азбука Вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг», «Мясновъ» ограничили наценки на товары в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

Ретейлеры приняли такое решение после совещаний с Московским УФАС и Департаментом торговли столицы. Сети самостоятельно определят позиции, период и предельный размер наценки, указано в сообщении ведомства.

Ранее «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Ашан», «О’Кей» и «Магнит» согласились ограничить наценки на уровне 5% на четыре категории социально значимых товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».