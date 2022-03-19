Власти Бельгии отложили закрытие АЭС на 10 лет из‑за проблем в энергетике

Власти Бельгии отложили закрытие всех действующих атомных электростанций на десять лет из‑за сложностей в энергетическом секторе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бельгийского премьера Александра де Кроо.

Кроо заявил, что федеральное правительство «решило принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов». Таким образом, они будут остановлены только в 2035 году.

В конце прошлого года правящая коалиция Бельгии приняла решение о прекращении работы всех действующих АЭС в 2025 году. Тем не менее, страна не намерена отказываться от перехода на возобновляемые источники энергии.

Напротив, Кроо отметил в твиттере, что Бельгия ускорит переход к более экологичным источникам энергии. Это необходимо, по словам премьер-министра, для энергетической независимости страны.