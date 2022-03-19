ООН провела первый конвой с гуманитарной помощью в город Сумы

Организация Объединенных Наций (ООН) сумела провести первый конвой с гуманитарной помощью в украинский город Сумы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на спецкоординатора ООН по Украине Амина Авада.

По словам Авада, в Сумы удалось доставить 130 тонн помощи, в том числе медикаменты, воду, продукты питания. Их распределят между 35 тыс. человек. Кроме того, привезли в город оборудования для ремонта систем водоснабжения.

Возобновление работы систем водоснабжения поможет порядка 50 тыс. человек, отметили в ООН. Гуманитарную помощь предоставили благодаря Всемирной продовольственной программе ООН, Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детского фонда ООН и организации People in Need.

В начале марта ООН призвала мировое сообщество выделить 1,7 млрд долларов на гуманитарную помощь населению Украины. По подсчетам организации, в ближайшие месяцы поддержка потребуется около 12 млн человек на территории и страны и 4 млн человек за ее пределами.