Владельцы Burger King в России отказались закрывать заведения

Владельцы сети ресторанов Burger King в России отказались покидать рынок после введения западных санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента по международным вопросам холдинга Restaurant Brands International Inc. (RBI) Дэвида Шира.

«Мы связались с главным оператором бизнеса [в России] и потребовали прекращения работы ресторанов Burger King в России. Они отказались это сделать», — сказано в заявлении Шира.

По его словам, «нет законных оснований, которые позволили бы в одностороннем порядке изменить контракт (о франшизе) или разрешить одному из партнеров просто уйти или вообще отменить все соглашение».

Шир рассказал, что компания начала процесс отчуждения доли в бизнесе. По его словам, это займет немного времени, учитывая условия соглашения о совместном предприятии.

Отмечается, что компания RBI приостановила всю корпоративную поддержку российского рынка, в том числе операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочек поставок.

14 марта «Макдоналдс» решила приостановить работу всех 850 ресторанов в России на неопределенное время. Компания заверила, что продолжит платить зарплату работникам сети — около 60 тыс. человек.

О соответствующем решении также сообщила компания Yum! Brands, которой напрямую принадлежат 70 ресторанов KFC в России. Всего в стране более тысячи ресторанов.