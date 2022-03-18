Ассоциация компаний интернет-торговли попросила разрешить онлайн-продажу алкоголя и табака

Ассоциация компания интернет-торговли предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину отменить запрет на онлайн-продажу алкоголя, табачных изделий и рецептурных лекарств. Об этом сообщил «Интерфакс».

АКИТ просит разрешить онлайн-продажу этих категорий товаров до конца 2023 года. По мнению Ассоциации, эта мера поддержит отрасль, в особенности малых и средних производителей, сельхозпроизводителей и маркетплейсы.

Кроме того, легализация онлайн-продаж алкоголя позволит государству получать информацию о возрасте и поле покупателей, а также видах потребляемых напитков. Это поможет планировать программы поддержки спорта, здравоохранения и демографии, считают в АКИТ.

Разрешение на онлайн-продажу табака же создаст новые «точки развития» для внутреннего бизнеса, будет способствовать развитию отечественного программного обеспечения.

Также АКИТ предложила ограничить максимальный размер эквайринговой комисии для предприятий торговли уровнем 1% и снизить пороговое значение беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с 200 евро до нуля.