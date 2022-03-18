Литва запретила вывозить из страны более 60 евро в Россию и Беларусь

Таможенная служба Литвы запретила вывозить из страны более 60 евро наличных на человека в Россию и Беларусь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

Литовская таможня ввела ограничения для физических и юридических лиц на продажу, передачу и вывоз евро в страны с декларацией и без нее.

Исключения составляют дипломатические ведомства и международные организации в России и Беларуси. «Физические лица, которые едут в Беларусь или Россию, могут везти с собой не больше 60 евро наличными на человека для личных нужд», — передает портал.

Отмечается, что вывоз наличных средств в другой валюте не ограничивается. Тех, кто превысит установленный лимит, вернут в Литву. За нарушение правила грозит административная ответственность.

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Болгария приняли решение выслать сотрудников российских посольств. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что российские власти воспринимают высылку «как крайне недружественный акт» и оставляют за собой право на ответные действия.