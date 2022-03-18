TJ сократит редакцию и расходы после блокировки в России. Но продолжит работу

TJournal сократит расходы и распустит большую часть редакции из‑за блокировки издания в России. Об этом сообщил главный редактор TJ Сергей Звезда.

Звезда поделился, что с рекламой — основным источником заработка TJ — «стало сложно». Поэтому редакция и другие отделы вынужденно сократят расходы не менее чем на 50%. Команда портала также отключила встроенные донаты по просьбе сервиса-партнера и вскоре разработает альтернативные варианты финансовой поддержки.

Кроме того, к следующему месяцу в редакции TJ останется несколько человек. Изданию пришлось отказаться и от внештатной «Лиги авторов», выпускающей лонгриды на множество тем.

TJ сосредоточится на трех темах для публикаций: самые резонансные новости, в том числе общественно-политические, интернет-культура и технологии.

Звезда отметил, что команде TJ так и не удалось выяснить у России, Беларуси и Украины, в которых к изданию ограничили доступ, в чем заключается причина блокировки и какие материалы не устраивают их ведомства.

Роскомнадзор заблокировал TJ по требованию Генпрокуратуры несколько дней назад. По данным ведомства, на сайте издания размещены публикации с недостоверной информацией о многочисленных жертвах среди военнослужащих России и гражданского населения Украины, а также фейки об ударах ВС РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины.