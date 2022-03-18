Минтруд предложил возмещать расходы компаний на маски и тесты на COVID-19 из фонда соцстрахования

Министерство труда и социальной защиты предложило продолжить возмещать компаниям расходы на маски, перчатки и антисептики за счет средств Фонда социального страхования. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Помимо этого, в список вещей, траты на которые хотят компенсировать за счет ФСС, входят термометры и тестирование работников на COVID-19. На данный момент приказ Минтруда вынесен на общественное обсуждение.

Замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко отметил, что, несмотря на постепенную отмену антиковидных мер, в первые месяцы этого года работодатели тратили деньги на меры защиты от коронавируса. Он также предложил отменить ежеквартальные отчеты о таких затратах в ФСС, а предоставлять документы одновременно с заявлением о возмещении расходов.

15 марта в Москве отменили масочный режим. Мэр города Сергей Собянин объяснил решение «стабильным улучшением эпидемиологической ситуации».

Вслед за столицей ношение масок перестало быть обязательным и в Подмосковье.