Путин запретил россиянам покупать доли в зарубежных компаниях без разрешения Банка России

Владимир Путин запретил российским компаниям и частным лицам покупать доли в зарубежных компаниях без разрешения Банка России. Этот запрет будет действовать до конца 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

При этом президент не ограничивает покупку иностранных акций на бирже. Инвесторы по-прежнему смогут покупать ценные бумаги на организованных торгах.

«В документе идет речь об ограничении на прямое перечисление средств для участия в том, что в российском праве называется общество с ограниченной ответственностью, вклад в капитал в обществе, пай в кооперативе», — пояснили в ЦБ.

Указ президента также предполагает, что разрешение Центробанка потребуется для перечисления взносов в рамках договоров простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договоров о совместной деятельности).