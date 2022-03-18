«Яндекс» подтвердил планы о продаже сервисов «Новости» и «Дзен»

«Яндекс» подтвердил намерение продать сервисы «Новости» и «Дзен». Об этом сообщает ТАСС.

«Компания намерена сосредоточиться на развитии других своих бизнесов и продуктов, связанных с технологиями (включая поиск, рекламу, самостоятельное вождение и облачные сервисы), а также транзакционных сервисов (включая услуги по вызову, электронную коммерцию, видео-, аудио- и потоковое вещание)», — сказано в заявлении «Яндекса».

15 марта в РБК рассказали о планах компании продать свои сервисы холдингу VK. Тогда «Яндекс» отказался «комментировать слухи».

Один из источников издания заявлял, что идея продать «Новости» и «Дзен» возникла четыре-пять лет назад, а осенью к этому вопросу вернулись вновь. «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Яндекс.Дзен» развивается больше в сторону соцсетей», — поделился собеседник.