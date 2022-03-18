Центробанк возобновит торги на Мосбирже

21 марта Банк России возобновит торги облигациями федерального займа (ОФЗ) на Мосбирже. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эльвиры Набиуллиной, Центробанк будет покупать ОФЗ на Московской бирже для предотвращения рисков для финансовой стабильности, а после стабилизации ситуации продаст этот портфель, «чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику».

«Мы приостановили торги на Московской бирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации», — заявила она.

Ранее Центробанк заявил о сохранении ключевой ставки в 20%. ЦБ намеревается к 2024 году вернуться к годовой инфляции в 4% и «постепенно адаптировать экономику к новым условиям».