Сбербанк посоветовал отказаться от обновления ПО из‑за риска заражения устройств

Сбербанк рекомендует отказаться от обновления программного обеспечения из‑за увеличивающегося риска заражения устройств. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение кредитной организации.

«В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения», — заявили в банке.

Там отметили, что использование подобного ПО может привести к заражению личных и корпоративных компьютеров, а также IT-инфраструктуры. Разработчикам в банке посоветовали усилить контроль за использованием внешнего кода.

При острой необходимости использования программного обеспечения необходимо проверить все скачанные файлы антивирусом, а при встраивании чужого исходного кода в свои программы — проводить ручную или автоматизированную проверку, добавили в банке.