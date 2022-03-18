Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России

Норвегия присоединилась к санкциям против России, которые ввел Европейский союз. Об этом объявил норвежский МИД.

Санкции затронут финансовый, энергетический, транспортный, технологический и оборонный секторы экономики России, а также сотни россиян и организаций. Это три пакета ограничительных мер, одобренных ЕС до 9 марта; четвертый пакет, который ввели 15 марта, сейчас на рассмотрении властей Норвегии.

«Сегодня самый широкий пакет санкций, когда‑либо введенных Норвегией, был включен правительством в норвежское законодательство. Санкции — это ответ на незаконное нападение России на Украину, а также выражение солидарности Норвегии с украинским народом», — заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Ограничения в торговле будут иметь «далеко идущие последствия» для некоторых норвежских предприятий, в частности работающих в восточной части региона Финнмарк, граничащего с Россией. Из сообщения следует, что власти предпринимают меры по смягчению экономических последствий ради сохранения рабочих мест.

Вещание Russia Today и Sputnik на территории Норвегии не запрещается, потому что это «принципиальные вопросы», для ответа на которые нужно время.

Это «самый масштабный пакет санкций, который когда‑либо вводила Норвегия», добавила Хюитфельдт.