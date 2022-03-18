Собянин: около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 300 зарубежных компаний приостановили работу в столице. Его слова передают «Ведомости».

Всего, согласно его данным, международных бизнесов в городе около тысячи. «Как дальше будет их судьба складываться — решение их владельцев», — сказал Собянин.

Он также заявил, что Москва сможет справиться с возникшими проблемами — у нее есть опыт прохождения пандемии, когда бизнесы «начали масштабное сокращение». Собянин добавил, что в тех условиях город создал больше 50 МФЦ, центров «Мои документы» — они обеспечивали работу по дополнительным программам трудоустройства.

После начала «военной операции» на Украине многие международные компании решили приостановить работу в России. Среди них — H&M, Uniqlo, Asos, IKEA, McDonald’s, Chanel и Hermès, а также люксовые холдинги LVMH и Kering.

Заморозили деятельность промышленные предприятия, включая производителей шин Michelin, Bridgestone и Continental, автомобильные концерны Volkswagen и Škoda.

Согласно данным Йельского университета, к 18 марта временно остановили работу или ушли с российского рынка более 400 компаний.