Путин запретил оплачивать доли и вклады в имуществе иностранных компаний без разрешения ЦБ

Владимир Путин ввел временный запрет на проведение некоторых операций без разрешения Центробанка. Об этом говорится в подписанном президентом указе о дополнительных экономических мерах в сфере валютного регулирования.

До конца года запрещается осуществление операций по оплате доли, вклада или пая в имуществе иностранных компаний без разрешения регулятора. Совет директоров ЦБ будет определять размер операций в пользу нерезидентов, а также у него появились полномочия ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке России.

Ранее Путин поручил правительству увеличить прожиточный минимум, соцвыплаты и пенсии. Точные параметры увеличения должно будет рассчитать правительство.