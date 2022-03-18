В Русском музее открылась студия арт-терапии «Ну и ладно». Об этом сообщает петербургское издание «Собака».

Студия создана по инициативе отдела социокультурных коммуникаций Русского музея. Она будет проводить открытые поддерживающие встречи, к которым можно присоединиться за пожертвование в любом размере. Количество участников — не более 10 человек. Сессии проводятся каждый понедельник с 18.00 до 20.00 в здании музея на Инженерной улице, 4.

«Сейчас важно устоять, сохранить себя и близких, не потерять ценности, верить в опору и каждый день заново ее находить. Поэтому мы создаем группу поддержки средствами арт-терапии. Будем рисовать, говорить, молчать, смотреть, клеить, вырезать, бездействовать, наблюдать, плакать, и, может быть, получится иногда смеяться», — сообщают организаторы.

Ведущие курса:

Настасья Шахова — психолог, арт-терапевт отдела социокультурных коммуникаций Русского музея, ведущая музейных арт-медиаций;

Маша Опоцкая — художник, арт-терапевт, куратор арт-студий инклюзивных мастерских «Простые вещи».

На каждую встречу будет открываться набор. Приоритет организаторы будут давать тем, кто еще не был ни на одной встрече, «чтобы у каждого была возможность получить немного поддержки».

Записываться на сессии можно по ссылке.