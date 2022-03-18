Еврокомиссия определится по вопросу вхождения Украины в ЕС в течение нескольких месяцев

Европейская комиссия определится по вопросу членства Украины в Евросоюзе в течение нескольких месяцев. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

«Имел предметный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мнение Еврокомиссии о заявке Украины по членству в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Двигаемся к нашей стратегической цели вместе», — написал он в твиттере.

28 февраля, на четвертый день с начала российской «военной операции» на Украине, Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о немедленном вхождении страны в ЕС по специальной процедуре.

1 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что заявка на вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.