Минпромторг: дефицита презервативов в России не будет

Минпромторг не прогнозирует дефицита презервативов в России. Крупнейшие производители не прекращали их поставки, заявили ТАСС в ведомстве.

В министерстве пояснили, большинство производств презервативов находится поблизости с источником сырья, то есть латексом, — в Юго-Восточной Азии.

Страны, которые производят большинство продукции, — это Таиланд, Индия, Корея и Китай. Они не прекращали поставки в Россию. В 2021 году крупнейшими импортерами презервативов стали Таиланд, Китай, Малайзия и Индия.

«Производство в среднем в России составляет 100 млн штук в год. Импортируется до 600 млн штук», — отметили в Минпромторге. Этим занимаются заводы в Краснодарском крае, Подмосковье и во Владимирской области. Суммарные мощности производства — до 400 млн штук.