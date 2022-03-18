Сервис доставки, запущенный в США создателями «Самоката», объявил о банкротстве

Американский сервис доставки продуктов Buyk, который запустили в прошлом году создатели «Самоката», объявил о банкротстве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Сервис прекратил работу и планирует распродать оставшиеся запасы. После начала российской «военной операции» на Украине компания отправила в отпуск на неопределенный срок почти всех 900 сотрудников.

Гендиректор Buyk Джеймс Уокер отмечал, что сервис пытается найти финансирование после того, как Россия ограничила вывод валюты за рубеж. Руководство рассматривало вариант продажи бизнеса, но, изучив все варианты, пришло к выводу, что дальнейшая работа невозможна.

Buyk был запущен в прошлом году в Нью-Йорке основателями «Самоката» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым, а также бывшим гендиректором компании по производству электромобилей Arrival Сергеем Сульгиным. В этом году сервис начал работать также в Чикаго и планировал дальнейшее расширение.