Медведев написал «несколько слов о соцсетях» и усомнился в том, что западные медиа вернутся в Россию

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выложил новый пост в своем недавно созданном телеграм-канале. На этот раз речь зашла о зарубежных соцсетях, в том числе принадлежащих Meta.
Медведев раскритиковал Meta за управление «вне законов и иного государственного регулирования», а руководствуясь пользовательскими соглашениями. «Великая вселенная» ограничивает доступ людям и даже президенту США «в угоду общественному мнению и его политическим противникам», а Россия для нее — «очередной экспериментальный полигон» и «резервация с цифровыми образами», пишет он.
«Принцип „своя рука — владыка“ работает на все сто процентов. Вследствие их активной антироссийской позиции этот полигон наполнился „фейками“ о нашей стране и ее действиях на Украине», — заявил он и напомнил о том, что недавно Meta «хотела активно „дружить“» с Россией.
В конце Медведев усомнился в том, что у западных соцсетей «получится дважды зайти в одну воду».
Также Медведев напомнил о том, что «„хранители“ свободы» разрешили пользователям желать смерти российским военнослужащим, а их «невнятные оправдания вызывали лишь горечь и недоумение».
Накануне Медведев рассказал об «оголтелой русофобии Запада» и попытках «перевоспитать Россию по лекалам англосаксонского мира».
«Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду», — написал он.