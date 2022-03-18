перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Макдоналдсы» и KFC в российских ТЦ может заменить турецкая сеть фастфуда Chitir Chicken 13:59
Сергей Мамонтов/Wikimedia Commons
Рогозин: США собираются отключить Россию от GPS, но «напрягаться» не стоит, потому что есть ГЛОНАСС 13:14
В Китае впервые с января 2021 года зафиксировали две смерти от COVID-19 12:51
В России выявили 32 958 новых случаев коронавируса 11:28
РКН: Google не выполняет требования по снятию ограничений с каналов российских СМИ на YouTube 10:49
«Вкусвилл», «Магнолия» и «Азбука вкуса» ограничили наценки в Москве 9:58
Planet Volumes/Unsplash
Роскосмос заявил, что в ближайшее время начнет работу над собственной миссией по исследованию Марса 8:59
Власти Бельгии отложили закрытие АЭС на 10 лет из‑за проблем в энергетике 3:06
ООН провела первый конвой с гуманитарной помощью в город Сумы 2:37
Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram 1:56
LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию 1:10
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл» Вчера в 23:44
Julian Steenbergen/Unsplash
Владельцы Burger King в России отказались закрывать заведения Вчера в 23:04
CAS отказался снять запрет на участие россиян в турнирах ФИФА Вчера в 22:50
Литва запретила вывозить из страны более 60 евро в Россию и Беларусь Вчера в 22:24
Ассоциация компаний интернет-торговли попросила разрешить онлайн-продажу алкоголя и табака Вчера в 22:13
«Мосфильм» предложил запустить в повторный прокат картины Тарковского и Шахназарова Вчера в 21:07
Си Цзиньпин заявил Байдену, что санкции вызывают кризис в экономике и вредят людям Вчера в 20:52
Центробанк сохранил ставку в 20%, Газпромбанк запустил GazpromPay и другие новости дня
Вчера в 20:45 дайджест
TJ сократит редакцию и расходы после блокировки в России. Но продолжит работу Вчера в 20:34
Отключить рекламу

Медведев написал «несколько слов о соцсетях» и усомнился в том, что западные медиа вернутся в Россию

Рустам Абдуллин
Вчера в 12:59

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выложил новый пост в своем недавно созданном телеграм-канале. На этот раз речь зашла о зарубежных соцсетях, в том числе принадлежащих Meta.

Медведев раскритиковал Meta за управление «вне законов и иного государственного регулирования», а руководствуясь пользовательскими соглашениями. «Великая вселенная» ограничивает доступ людям и даже президенту США «в угоду общественному мнению и его политическим противникам», а Россия для нее — «очередной экспериментальный полигон» и «резервация с цифровыми образами», пишет он.

«Принцип „своя рука — владыка“ работает на все сто процентов. Вследствие их активной антироссийской позиции этот полигон наполнился „фейками“ о нашей стране и ее действиях на Украине», — заявил он и напомнил о том, что недавно Meta «хотела активно „дружить“» с Россией.

Собственные соцсети и мессенджеры есть не только в англосаксонском мире, но и в России и Китае. Наша страна обладает всеми необходимыми инструментами и опытом их развития. Будем и дальше поддерживать их. А западные медиа своими бездарными решениями лишь существенно сократили свою аудиторию в нашей стране. И теперь, чтобы вернуться, им придется на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и ее гражданам.
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности

В конце Медведев усомнился в том, что у западных соцсетей «получится дважды зайти в одну воду».

Также Медведев напомнил о том, что «„хранители“ свободы» разрешили пользователям желать смерти российским военнослужащим, а их «невнятные оправдания вызывали лишь горечь и недоумение».

Накануне Медведев рассказал об «оголтелой русофобии Запада» и попытках «перевоспитать Россию по лекалам англосаксонского мира».

«Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду», — написал он.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Совет безопасности РФ
Люди
Дмитрий Медведев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить