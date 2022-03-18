Медведев написал «несколько слов о соцсетях» и усомнился в том, что западные медиа вернутся в Россию

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выложил новый пост в своем недавно созданном телеграм-канале. На этот раз речь зашла о зарубежных соцсетях, в том числе принадлежащих Meta.

Медведев раскритиковал Meta за управление «вне законов и иного государственного регулирования», а руководствуясь пользовательскими соглашениями. «Великая вселенная» ограничивает доступ людям и даже президенту США «в угоду общественному мнению и его политическим противникам», а Россия для нее — «очередной экспериментальный полигон» и «резервация с цифровыми образами», пишет он.

«Принцип „своя рука — владыка“ работает на все сто процентов. Вследствие их активной антироссийской позиции этот полигон наполнился „фейками“ о нашей стране и ее действиях на Украине», — заявил он и напомнил о том, что недавно Meta «хотела активно „дружить“» с Россией.