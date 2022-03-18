В России выявили 34 442 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 34 442 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 377 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений в Свердловской области — 1776. За ней следуют Петербург, Ростовская область, Москва, Башкортостан и Иркутская область.