В России выявили 34 442 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 34 442 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 377 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений в Свердловской области — 1776. За ней следуют Петербург, Ростовская область, Москва, Башкортостан и Иркутская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 518 699. За сутки умерли 524 человека, за все время — 363 563. Выздоровели 105 064, за весь период — 16 039 709. Число госпитализаций за сутки составило 5513.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 466,6 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,4 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,5 млн), Франция (23,9 млн), Великобритания (20 млн) и Германия (18,1 млн).