Канье Уэсту ограничили доступ в инстаграм из‑за расистских постов

Канье Уэсту ограничили доступ в его инстаграм на 24 часа из‑за нарушения политики в отношении разжигания ненависти, буллинга и киберпреследования. Об этом пишет Reuters.

Ограничения ввели после того, как рэпер опубликовал пост с расистскими оскорблениями в адрес ведущего «The Daily Show» Тревора Ноа. Тот в одном из выпусков программы обсудил конфликт Уэста с его бывшей женой Ким Кардашьян и ее новым бойфрендом — комиком Питом Дэвидсоном.

Теперь рэпер в течение суток не сможет публиковать посты, оставлять комментарии и отправлять сообщения со своего аккаунта. При этом Instagram не удалил посты Уэста с критикой актера Ди Эла Хьюли и комика Дейва Сайруса.

Если Уэст и после этого продолжит нарушать правила Instagram, соцсеть примет дополнительные меры.