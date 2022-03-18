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«Коммерсант»: среди россиян резко вырос спрос на недвижимость в ОАЭ

Денис Ламехов
Вчера в 11:19

Среди граждан России резко вырос спрос на покупку недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные российских агентств в сфере зарубежной недвижимости.

Согласно информации компании Golden Brown Group, спрос россиян на недвижимость в Дубае с начала марта увеличился на 40% по сравнению с тем же периодом февраля. В Kalinka Group сообщили, что количество сделок российских граждан в Дубае возросло на 70% год к году.

По словам основательницы Kalinka Group Екатерины Румянцевой, сейчас диапазон сделок по покупке недвижимости в Дубае составляет 272,26–816,78 тыс. долларов (около 28,19–84,56 млн рублей по текущему курсу. — Прим. ред.).

«Коммерсант» сообщает, что желающих приобрести активы привлекает мягкое налоговое законодательство, возможности для получения вида на жительство и относительная простота сделок — SWIFT-переводы из банков, не попавших в санкционные списки западных стран, проходят в ОАЭ без изменений.

Президент Becar Asset Management Александр Шарапов рассказал, что на данный момент в Дубае живут около 300 тыс. русскоговорящих — это около 10% всего населения эмирата.

Растущими рынками в Golden Brown Group также называют Грузию, Таиланд и Турцию. При этом в других юрисдикциях отмечено падение спроса. Газета отмечает, что процесс покупки недвижимости в Европе для граждан России теперь связан с рядом трудностей: россиянам необходимо открывать рублевые счета в зарубежных банках либо вывозить наличные.

Одной из немногих других возможностей остался перевод средств в криптовалюте, которая затем конвертируется в наличные деньги с учетом комиссии от 1 до 20% от суммы, пишет «Коммерсант».

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