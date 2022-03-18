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Депутаты предложили ввести уголовное наказание за фейки о любых госорганах, работающих за границей

Денис Ламехов
Вчера в 10:04

Депутаты от «Единой России» разработали поправки, которые предполагают административную и уголовную ответственность за фейки о государственных органах России, работающих за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя думского комитета по информполитике Александра Хинштейна.

Он заявил: «Все, кто защищают интересы России за ее пределами — неважно носят они погоны или нет, — должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и „чернухи“. Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения».

«Эти нормы коснутся не только тех, кто участвует в СВО („специальной военной операции“. — Прим. ред.) на Украине — а наряду с Вооруженными силами там находятся и Росгвардия, и МЧС», — добавил Хинштейн.

Поправки, согласно его заявлению, разработаны «в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

4 марта Владимир Путин подписал закон о сроках до 15 лет за фейки о российских военных. Ранее законопроект был единогласно принят депутатами Думы: 401 проголосовал за, без голосов против и без воздержавшихся.

Поправками была введена новая статья 207.3 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

16 марта Следственный комитет возбудил первые уголовные дела по новой статье. Среди преследуемых оказались блогер Ника Белоцерковская, известная как Belonika, а также двое жителей Томской области. Белоцерковская, по данным следствия, опубликовала ложные сведения в инстаграме.

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